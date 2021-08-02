В «Mood 4 Eva» шикарный дворец, Роллс-Ройс с окрасом гепарда, синхронные танцы в бассейне и игра в шахматы. По сюжету ролика молодой африканских принц возвращается домой после смерти отца и занимает трон. В записи трека приняли участие Childish Gambino, Oumou Sangare и муж певицы Jay-Z.

«Otherside» сильно отличается по настроению от «Mood 4 Eva». В ролике Бейонсе кладет ребенка в корзину для пикника и спускает ее на воду, плача из‑за своего поступка. На протяжении половины видео камера следит за корзинкой, которая то и дело врезается во что‑то в бурной реке.

В «Otherside» снялись близнецы певицы Руми и Сэр Картер, одетые в наряды племен долины Омо в Эфиопии.