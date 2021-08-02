Джей Пикетт из «Декстера» умер на съемочной площадке

Актер Джей Пикетт, снимавшийся в сериалах «Декстер» и «Менталист», умер в возрасте 60 лет на съемочной площадке вестерна «Долина сокровищ». Об этом сообщает USA Today.

Сопродюсер картины Джим Хеффел рассказал, что актер скончался, сидя на лошади в ожидании съемок одной из сцен. «Путь настоящего ковбоя. Скачи как ветер, напарник», — добавил он.

По словам актера и режиссера «Долины сокровищ» Трэвиса Миллса, пока нет официального объяснения его смерти, но, скорее всего, причиной стал сердечный приступ. Он добавил, что съемочная группа пыталась привести его в чувство, но ничего не вышло.

Джей Пикетт начал свой актерский путь со съемок в сериале «Дни нашей жизни» в роли доктора Чипа Лакина. Позже он присоединился к шоу «Порт Чарлз», где в течение пяти лет играл Фрэнка Скэнтона. Его также можно увидеть в сериалах «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Спасите Грейс» и «Отчаянные домохозяйки».