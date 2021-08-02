«Никакой надежды»: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера первой части состоится 3 сентября, а второй — 3 декабря.
В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже 100 часов.
В трейлере становится понятно, что власти страны наконец решили привлечь к поимке преступников военных, а точнее, «тех, кто готов победить или умереть». Главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.
«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.
По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. Издание Variety выделило «Бумажный дом» среди самых просматриваемых шоу на Netflix.