«Никакой надежды»: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»

Netflix выпустил трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера первой части состоится 3 сентября, а второй — 3 декабря.

В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже 100 часов.

В трейлере становится понятно, что власти страны наконец решили привлечь к поимке преступников военных, а точнее, «тех, кто готов победить или умереть». Главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.