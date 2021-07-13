Рекордная смертность от COVID-19, первые отзывы на новый фильм Уэса Андерсона и другие новости дня

В России за последние сутки выявили 24 702 новых случая коронавируса, умерли 780 человек — это антирекорд за все время пандемии. Суточный прирост зараженных в Москве снизился с 5403 до 4991.

В столичном Депздраве связали высокую смертность в июне с новым штаммом вируса и аномальной жарой. Всего за месяц умерли 16 271 человек, у 5527 из них основной или сопутствующей причиной смерти стал COVID-19.

В больницах Москвы появились палаты для тяжелобольных коронавирусом — таких пациентов поступает все больше. Врачи постоянно мониторят их уровень давления, кислорода и другие важные параметры.

ЕСПЧ обязал Россию узаконить однополые союзы после жалобы трех ЛГБТ-семей, которым ЗАГСы отказали в регистрации брака. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на требование суда: «По нашей Конституции — нельзя!»

В России вступил в силу закон, запрещающий публичную демонстрацию лидеров Третьего рейха. Книготорговцев попросили изъять и утилизировать издания с Гитлером на обложке, а также убрать их со своих сайтов.

Дмитрий Песков подтвердил, что в ряде регионов в составе Росгвардии начнут служить казаки. Они получат соответствующие права и обязанности, в том числе им выдадут оружие.

«Дождь» потребовал возбудить уголовное дело на участников «Мужского государства». Они угрожают журналистке Анне Монгайт из‑за ее интервью с лесбийской парой.

Московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна. Там не смогли установить, что рэпер публиковал эти ролики в сети.

Редакция «Нашей Нiвы» прекращает деятельность на территории Беларуси. По словам директора издания Анастасии Ровдо, журналистам придется переехать за рубеж, чтобы продолжить работу.

«Победа» повысит стоимость авиабилетов на 2% из‑за новых правил медосмотра экипажей. В компании заявили, что эти изменения привели к дополнительным расходам — минимум 30 тыс. рублей на человека в год.

Авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа» на борту своих рейсов. На смену ему придут гендерно-нейтральные формулировки вроде «Дорогие гости» или «Добро пожаловать».

Юрий Дудь взял интервью у «писателя российской действительности», комика Сергея Орлова. Ведущий поговорил с ним о русской хтони, детстве в якутской деревне и глобальном смысле сельской дискотеки.

7 лет назад «Симпсоны» предсказали суборбитальный полет Ричарда Брэнсона. В серии «Война искусства» показали, как миллиардер наслаждается картиной в невесомости.

Вчера на Каннском кинофестивале показали новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». Собрали первые рецензии кинокритиков на один из самых ожидаемых фильмов основного конкурса.

Том Йорк официально выпустил новую (акустическую и более медленную) версию «Creep». Впервые она прозвучала на шоу японского модельера Дзюна Такахаси.

С 20 по 27 июля в «Художественном» пройдет фестиваль «Новая женственность». В программе — 13 кинолент разных жанров, снятых женщинами-режиссерами со всего мира.