Мэрия Москвы: почти треть смертей в июне связана с коронавирусом

За июнь в Москве умерли 16 271 человек, сообщает Департамент здравоохранения мэрии столицы. Почти в каждом третьем случае — у 5527 москвичей — на смерть так или иначе повлиял коронавирус.

Основной причиной смерти COVID-19 стал у 4886 москвичей, еще у 641 человека был сопутствующим заболеванием. В июне в Москве выявляли рекордное число заболевших — на пике было больше 9000 случаев в сутки.

Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности, стала аномальная жара, заявили в Депздраве. В ведомстве отметили, что высокие температуры, как и летом 2010 года, привели «к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы».

По данным «Медиазоны», за месяц в Москве умерли почти на 7000 человек больше, чем ожидалось согласно тренду смертности в России.

Заболеваемость коронавирусом в России, которая в течение весны этого года держалась на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале лета из‑за распространения штамма «Дельта». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране в июне выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.