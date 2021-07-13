Казаков будут принимать на службу в Росгвардию. Им выдадут оружие

В ряде регионов на службу в Росгвардию начнут принимать казаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отдельных казачьих подразделений, по его словам, не будет — «все в составе Росгвардии». У казаков, поступивших на службу, появятся соответствующие права и обязанности, в том числе им выдадут оружие.

«Почему им не выдавать [оружие]? Они уже перестанут быть казаками, де-юре они будут служащими Росгвардии», — сказал Песков. Вопрос, какая форма будет у казаков-гвардейцев, он перенаправил в Росгвардию.

Новая практика затронет регионы, в которых традиционно живет много казаков. Распространить ее на всю Россию не получится, поскольку «не везде есть казаки», заметил пресс-секретарь президента.

Ранее о планах создать казачьи подразделения в составе Росгвардии рассказал полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. По его словам, Владимир Путин одобрил эту идею.