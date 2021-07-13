Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию принять меры к признанию однополых союзов. Об этом говорится на сайте суда.

ЕСПЧ вынес такое решение после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар. В 2009 и 2013 годах они пытались зарегистрировать свои отношения в ЗАГСах Москвы и Липецкой области, но им отказали, ссылаясь Семейный кодекс РФ. Согласно его формулировкам, браком является «союз мужчины и женщины». Российские суды подтвердили решения отделов ЗАГС.

В решении суда говорится, что российские власти нарушили статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. ЕСПЧ подчеркнул, что речь не идет об обязательстве признавать однополые браки, однако государство обязано найти баланс между интересами гомосексуальных пар и общества в целом. Для этого должно существовать законодательство, гарантирующее эффективную защиту вышеупомянутых прав.

Суд отметил, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых союзов с учетом социального и культурного контекста. Для примера, во Франции существует гражданское партнерство, гражданский союз или гражданский договор солидарности, говорится в решении ЕСПЧ.

Что касается позиции российских властей о том, что большинство граждан страны не одобряют однополые союзы, то, по мнению суда, доступ меньшинства к правам не может зависеть от признания большинства.

Также ЕСПЧ добавил, что защита «традиционного брака», предусмотренная поправками к Конституции РФ в 2020 году, является весомым и законным интересом, которые может способствовать укреплению семейных союзов. Однако, отмечает суд, не существует каких‑либо рисков для «традиционного брака», которые могут повлечь за собой официальное признание однополых союзов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия выполнять решение ЕСПЧ, заявил: «По нашей конституции — нельзя!».

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов и раньше высказывался за легализацию однополых союзов. Он заявлял, что это может стать отправной точкой «для защиты других потребностей, обычно возникающих между членами семьи».