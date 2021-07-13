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Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58

Московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Музыкант избежал судебного разбирательства после проверки отдела по контролю за оборотом наркотиков. Собеседник агентства рассказал, что заявленные композиции «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву» Моргенштерн никогда не публиковал ни в каких медиаресурсах.

«Лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки, установить не удалось», — добавил он.

3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в его песнях и клипах.

Адвокат Сергей Жорин сказал, что претензии полиции связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». Он уточнил, что в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых противоречили друг другу.

Алишер заявил, что считает себя абсолютно невиновным, потому что в обеих песнях строки о наркотиках произносит рэпер Yung Trappa.

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