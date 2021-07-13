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«Победа» повысит стоимость авиабилетов на 2% из‑за расходов на медосмотр экипажей

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:37

Лоукостер «Победа» повысит стоимость авиабилетов минимум на 2% из‑за новых правил медосмотра бортпроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора компании Ласло Сабо.

В январе этого года Минздрав опубликовал приказ, согласно которому бортпроводники должны проходить специальный медицинский осмотр у 30 различных врачей.

«Этот осмотр практически полностью дублирует ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия), которую бортпроводники проходят по ФАП-50 (федеральные авиационные правила)», — сказал Сабо.

По его словам, российские члены экипажа самолетов — единственные в мире, кому нужно проходить двойные медицинские обследования. Сабо добавил, что из‑за этого компания понесет дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год. Они будут покрываться за счет повышения стоимости билетов. «Предположительно, неизбежный рост цен составит не менее 2%», — отметил он.

В пресс-службе Минтранса сказали, что с 1 марта 2022 года новые правила заменят существующие ФАП-50. Таким образом, проходить дважды почти идентичные медосмотры не придется.

Ранее Росавиация обязала региональные управления проводить ПЦР-тестирование пилотов и бортпроводников на COVID-19 каждые три дня.

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