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За последние сутки в России выявили 24 702 новых случая COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:46

В России за сутки выявили 24 702 случая коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 408 заражений меньше вчерашнего показателя.

Суточный прирост зараженных в Москве уменьшился с 5403 до 4991 человека. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край и Воронежская область.

Восьмой день подряд в стране фиксируют рекорд смертности — 780 человек. С начала пандемии зарегистрировано 144 492 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 833 175. За последние сутки выздоровели 19 566 человек, за все время — 5 236 214.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся COVID-19 превысило 187,2 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (30,8 млн), за ними идут Бразилия (19,1 млн) и Франция (5,8 млн).

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