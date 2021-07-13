В «Художественном» покажут фильмы женщин-режиссеров в рамках фестиваля «Новая женственность»

С 20 по 27 июля в кинотеатре «Художественный» пройдет зрительский кинофестиваль «Новая женственность». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Наш фестиваль представит российские премьеры самых любопытных, на наш взгляд, картин, снятых женщинами-режиссерами всего мира — от Венгрии до Португалии, от Швеции до Египта», — рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

В программе заявлено 13 кинолент разных жанров от победителей и номинантов крупнейших международных конкурсов. Все они будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первый день откроет фильм Марии Шрадер «Я создан для тебя» с Дэном Стивенсом («Аббатство Даунтон») в роли робота Тома, который воплотил в себе стандартные представления женщин об идеальном партнере. Это романтическая комедия о том, сможет ли искусственный интеллект заменить человека.