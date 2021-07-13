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В «Художественном» покажут фильмы женщин-режиссеров в рамках фестиваля «Новая женственность»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:47

С 20 по 27 июля в кинотеатре «Художественный» пройдет зрительский кинофестиваль «Новая женственность». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Наш фестиваль представит российские премьеры самых любопытных, на наш взгляд, картин, снятых женщинами-режиссерами всего мира — от Венгрии до Португалии, от Швеции до Египта», — рассказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

В программе заявлено 13 кинолент разных жанров от победителей и номинантов крупнейших международных конкурсов. Все они будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первый день откроет фильм Марии Шрадер «Я создан для тебя» с Дэном Стивенсом («Аббатство Даунтон») в роли робота Тома, который воплотил в себе стандартные представления женщин об идеальном партнере. Это романтическая комедия о том, сможет ли искусственный интеллект заменить человека.

На фестивале состоится премьера новой картины Селин Сьямма «Маленькая мама». Фильм о том, как восьмилетняя Нелли тяжело переживает смерть любимой бабушки и мама отвозит девочку в загородный дом, где прошло ее собственное детство. Проникновенная лента делает акцент на том, как важно вовремя узнать собственных родителей.

Еще одной премьерой станет показ 21 июля атмосферного хоррора «Цензор» от Прано Бейли-Бонд. Картина расскажет о девушке, работающей в цензурной комнате проката. Однажды она обнаруживает фильм, который пробуждает воспоминания о загадочном исчезновении сестры.

Мировая премьера картины состоялась в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в январе этого года.

Фильмы «Я создан для тебя», «Цензор», «Красотка на взводе», «Маленькая мама» и «Удовольствие» выйдут в широкий прокат после премьерного показа в «Художественном» в рамках фестиваля. Остальные картины можно будет увидеть на большом экране в России только на «Новой женственности».

Узнать подробнее о программе и приобрести билеты можно здесь.

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