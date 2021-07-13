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Белорусское издание «Наша Нiва» прекратило работу в стране из‑за опасности уголовного преследования

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

Одно из старейших изданий Беларуси «Наша Нiва» больше не будет работать на территории страны по соображениям безопасности. Об этом сообщил «Дождь» со ссылкой на информкомпанию «БелаПАН».

Директор «Нашей Нiвы» Анастасия Ровдо заявила о прекращении работы редакции в Беларуси. По ее словам, чтобы продолжить работу, журналистам необходимо будет переехать за рубеж. Руководство дало сотрудникам время подумать, готовы ли они на это.

«Наша задача — создать условия, чтобы редакция в каком‑то новом формате возродилась не в Беларуси», — отметила Ровдо. Она добавила, что сейчас команда находится «в стрессе». Часть авторов уехали за границу, другие остались в Беларуси, но не работают.

«К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались», — сказала директор издания, подчеркнув, что для журналистов было важно оставаться в стране до последнего, но теперь это невозможно.

«Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьмы под уголовную статью», — пояснила она.

8 июля сайт «Нашей Нiвы» заблокировали, а сотрудников издания задержали. У нескольких из них прошли обыски. Также обыск организовали в офисе редакции.

Главреда СМИ Егора Мартиновица, редактора Андрея Дынько, главу отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко и главного бухгалтера Ольгу Ракович поместили под стражу. Их подозревают в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Каких именно, неизвестно.

Газета «Наша Нiва» была основана в 1906 году и выходила до 1915 года. Современная история издания началась в 1991 году. В прошлом году журналисты СМИ подробно освещали протесты против итогов президентских выборов в Беларуси.

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