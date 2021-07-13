«Симпсоны» предсказали суборбитальный полет Ричарда Брэнсона 7 лет назад

Он сделал коллаж, сравнив кадры из мультсериала и суборбитального полета миллиардера, который состоялся 11 июля. «Каким образом шоу „Симпсоны“ предсказывает каждую чертову вещь?» — спросил он у подписчиков.

«Симпсоны» в очередной раз предсказали будущее. В 2014 году вышла серия «Война искусства», в которой показали человека в космосе, похожего на миллиардера Ричарда Брэнсона . На это обратил внимание пользователь твиттера Адитья Кондавар.

Один из комментаторов ответил , что авторы мультсериала проявили небывалую фантазию, которую сейчас мы превращаем в реальность.

Подписчики также предположили, что предсказания Симпсонов — это на самом деле to do лист миллиардеров.

На коллаж Адитьи обратила внимание и компания Брэнсона Virgin Atlantic. Там согласились с тем, что «Симпсоны» действительно предсказали полет.

Это не первое появление Брэнсона в «Симпсонах». До этого он был замечен в эпизодах «Лиза — инвестор», «Бернс и пчелы» и «Гид для принцессы». В последнем он стал соседом олигарха Чарлза Монтгомери Бернса и попросил его инвестировать в его новый проект с Virgin Galactic по ликвидации парниковых газов. Между миллиардерами завязались интересные отношения, напоминающие отношения Гомера Симпсона и Неда Фландерса. Когда Брэнсон говорил Бернсу: «Приветики, соседушка!» — тот в ответ бормотал: «Глупый Брэнсон».

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

Космолет стартовал не с земли, а с самолета-носителя VSS Unity, поднявшись на высоту в 15 км. За две минуты космический корабль смог разогнаться до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч — и достичь высоты 86 км. Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость, и начали снижение.