перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российский книжный союз призвал изъять и утилизировать книги с Гитлером на обложке. Кремль поддержал 18:39
«Симпсоны» предсказали суборбитальный полет Ричарда Брэнсона 7 лет назад 18:30
cottonbro/Pexels ЕСПЧ потребовал от России легализовать однополые браки. Песков ответил: «По конституции — нельзя»
ЕСПЧ потребовал от России легализовать однополые браки. Песков ответил: «По конституции — нельзя» 18:29
Группу «Алиса» заподозрили в подготовке несогласованного концерта в Петербурге 18:07
Театр «Практика» проведет Фестиваль премьер в Музее Москвы 17:30
В Москве стартовали съемки сериала «Предпоследняя инстанция» с Прилучным и Розановой в главных ролях 16:40
Гаспар Ноэ, Гай Ричи и Вонг Карвай: в «Никольских рядах» до конца лета пройдет серия лекций о кино 16:27
Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна 15:58
Marco Verch/Flickr Большинство россиян поддерживают половое воспитание, но сами говорили с ребенком о сексе 12%
Большинство россиян поддерживают половое воспитание, но сами говорили с ребенком о сексе 12% 15:47
Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа!» на борту. Его заменят на гендерно-нейтральное 15:45
«Самый красивый фильм Уэса Андерсона»: первые рецензии на фильм «Французский вестник» 15:10
Казаков будут принимать на службу в Росгвардию. Им выдадут оружие 14:52
В эти выходные группа «СБПЧ» сыграет диджей-сет на вечеринке Jameson Yard x Strelka Bar 14:31
«Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с однополой парой. «Дождь» обратился в СК Обновлено в 14:26
Том Йорк представил новую версию «Creep» — акустическую и замедленную 14:01
Кадр из фильма «Я создан для тебя» В «Художественном» покажут фильмы женщин-режиссеров в рамках фестиваля «Новая женственность»
В «Художественном» покажут фильмы женщин-режиссеров в рамках фестиваля «Новая женственность» 13:47
Митрополит Екатеринбургский отказался проводить крестный ход, запрещенный властями Обновлено в 13:23
В «СберЗвуке» появился раздел с лайвами — от «КиШа» до Мадонны 12:39
«Победа» повысит стоимость авиабилетов на 2% из‑за расходов на медосмотр экипажей 12:37
За последние сутки в России выявили 24 702 новых случая COVID-19 11:46
Отключить рекламу

«Симпсоны» предсказали суборбитальный полет Ричарда Брэнсона 7 лет назад

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:30

«Симпсоны» в очередной раз предсказали будущее. В 2014 году вышла серия «Война искусства», в которой показали человека в космосе, похожего на миллиардера Ричарда Брэнсона. На это обратил внимание пользователь твиттера Адитья Кондавар.

Он сделал коллаж, сравнив кадры из мультсериала и суборбитального полета миллиардера, который состоялся 11 июля. «Каким образом шоу „Симпсоны“ предсказывает каждую чертову вещь?» — спросил он у подписчиков.

Один из комментаторов ответил, что авторы мультсериала проявили небывалую фантазию, которую сейчас мы превращаем в реальность.

Подписчики также предположили, что предсказания Симпсонов — это на самом деле to do лист миллиардеров.

На коллаж Адитьи обратила внимание и компания Брэнсона Virgin Atlantic. Там согласились с тем, что «Симпсоны» действительно предсказали полет.

Это не первое появление Брэнсона в «Симпсонах». До этого он был замечен в эпизодах «Лиза — инвестор», «Бернс и пчелы» и «Гид для принцессы». В последнем он стал соседом олигарха Чарлза Монтгомери Бернса и попросил его инвестировать в его новый проект с Virgin Galactic по ликвидации парниковых газов. Между миллиардерами завязались интересные отношения, напоминающие отношения Гомера Симпсона и Неда Фландерса. Когда Брэнсон говорил Бернсу: «Приветики, соседушка!» — тот в ответ бормотал: «Глупый Брэнсон».

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

Космолет стартовал не с земли, а с самолета-носителя VSS Unity, поднявшись на высоту в 15 км. За две минуты космический корабль смог разогнаться до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч — и достичь высоты 86 км. Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость, и начали снижение.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Ричард Брэнсон
Нед Фландерс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить