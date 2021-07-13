Российский книжный союз призвал изъять и утилизировать книги с Гитлером на обложке. Кремль поддержал

Российский книжный союз напомнил книготорговцам о вступлении в силу федерального закона, который запрещает публичную демонстрацию нацистской атрибутики и лидеров Третьего рейха. В связи с этим организация призвала изъять и утилизировать из торговых залов книги, подпадающие под действие нового закона, а также убрать такие издания с сайтов.

В Кремле заявление союза поддержали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что изображения нацистских лидеров на обложке — это их популяризация.

«Если на обложке какие‑то большие, крупные изображения, то понятно, что какая‑то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону. Если речь идет о справочной информации, какие‑то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело», — сказал он.

Госдума приняла закон, запрещающий публичную демонстрацию нацистских лидеров, в середине июня. Он касается изображений «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Исключение сделали для случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания. Новые правила вступили в силу 12 июля.