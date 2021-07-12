«Мужское государство» угрожает Анне Монгайт после интервью с лесбийской парой

Участники женоненавистнического и националистического движения «Мужское государство» угрожают ведущей «Дождя» Анне Монгайт. Об этом она рассказала в своем фейсбуке.

Поводом для преследования стало интервью, которое Монгайт взяла у героинь первой квир-обложки журнала Elle, моделей Маши и Тим. «Такая обложка — это в нынешней ситуации ошеломляющая смелость и журнала, и девочек», — сказала журналистка.

В разговоре с «Дождем» она отметила, что угрозы посыпались буквально через день после того, как интервью появилось в сети. «Угрожали зарезать детей, говорили оборачиваться. Это была не одна угроза — целый поток», — пояснила Монгайт.

Модели агентства Number Management Маша и Тим стали героинями обложки июльского выпуска журнала Elle, который посвящен свадьбам. Фотография девушек сопровождалась надписью «Совет да любовь».

9 июня в сети появилось интервью Монгайт, в котором девушки рассказали о своей помолвке и о том, как решились поделиться историей своих отношений со страниц глянца.