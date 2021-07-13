«Самый красивый фильм Уэса Андерсона»: первые рецензии на фильм «Французский вестник»

В сети появились первые рецензии на комедийную драму Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». Новая работа режиссера была представлена накануне, 12 июля, на Каннском кинофестивале. Действие фильма разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке Эннуи-сюр-Блазе вокруг местного отделения американской газеты. В картине как минимум три сюжетные линии — и все это истории, опубликованные на страницах «Французского вестника». При создании ленты сценаристы вдохновились историей любимого журнала Андерсона The New Yorker, а некоторые персонажи и события основаны на прообразах реальных личностей. Одна из ключевых сюжетных линий посвящена французским студенческим протестам в мае 1968 года.

Главные роли в «Французском вестнике» сыграли Бенисио Дель Торо, Фрэнсис МакДорманд, Тимоте Шаломе, Билл Мюррей, а также Леа Сейду, которой пришлось отложить поездку в Канны из‑за коронавируса. Кроме того, в актерский состав вошли Эдриен Броди, Тильда Суинтон и Сирша Ронан, сыгравшие одни из ключевых ролей в фильме Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“». По данным NME, многие критики, побывавшие на премьере, высоко оценили визуальный стиль фильма. Например, Питер Дебрюге из газеты Variety отметил, что «каждый костюм, реквизит и актер был подобран с благоговейным чувством абсурда», а Эрик Кон из IndieWire назвал картину «очаровательным и свободным взрывом искусства». Издание The Telegraph похвалило сценарий фильма и его сюжет, который, по словам кинокритика Роби Коллина, представляет собой «гимн человеческому любопытству и принуждениям». Вот что еще пишут о новом фильме Уэса Андерсона в твиттере: