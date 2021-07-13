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В больницах Москвы появились палаты интенсивного наблюдения для тяжелобольных COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

В столичных больницах появились палаты для больных с тяжелыми формами коронавируса. В них разместили дополнительное оборудование и круглосуточный пост медсестры. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Пациенты в таких палатах постоянно находятся под присмотром врачей для предупреждения развития осложнений и возможного ухудшения состояния.

Они оборудованы функциональной кроватью и централизованной системой подводки кислорода к каждой койке. В палатах есть оборудование для постоянного мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода и других важных параметров организма.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, палаты интенсивного наблюдения открыли на фоне большого числа госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии. В общей сложности в городских стационарах оборудовано 2200 таких коек.

В первую очередь палаты интенсивного наблюдения предназначены для пациентов с несколькими заболеваниями одновременно, которые не способны самостоятельно передвигаться.

11 июля Сергей Собянин сообщил, что в Москве преодолен пик заболеваемости коронавирусом и подчеркнул, что цифры снижения мало что говорят из‑за большого количества тяжелобольных людей. Ежедневно в больницы поступают около 1700 зараженных, а полный курс вакцинации проходят до 30 тыс. москвичей.

12 июля в России за сутки выявили 25 140 случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской и Воронежской областях. Седьмой день подряд в стране фиксируют более 700 смертей от COVID-19.

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