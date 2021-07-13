Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа!» на борту. Его заменят на гендерно-нейтральное

Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия «Дамы и господа!» на борту своих рейсов. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На смену этому приветствию придут гендерно-нейтральные формулировки. Например, пассажиров будут приветствовать словами «Добро пожаловать» или обращаться «Дорогие гости».

Использовать гендерно-нейтральный язык начнут все перевозчики, входящие в группу Lufthansa. Среди них — авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings.

В Lufthansa отметили, что переход на новые приветствия займет некоторое время. Там также добавили, что гендерно-нейтральный язык будет применяться не только по отношению к пассажирам, но и при коммуникации внутри компании.