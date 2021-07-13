Стендап-комик Сергей Орлов стал новым героем «вДудя»

С Дудем Орлов поговорил о русской хтони, глобальном смысле сельской дискотеки, своем детстве и личной жизни — ранней смерти отца, отношениях с матерью и знакомстве с будущей женой. В общем, об источниках своего материала.

Новым гостем ютьюб-шоу «вДудь» стал комик Сергей Орлов . Родившегося в якутском поселке стендапера называют писателем российской действительности. Значительная часть его шуток посвящена жизни в провинции.

Стендап-комики с завидной периодичностью оказываются героями «вДудя». Вспомнить хотя бы интервью с Поперечным, Долгополовым, Сабуровым или Чебатковым.

Не раз центральной темой выпусков оказывалась и российская провинция. Дудь выпустил отдельные фильмы про Камчатку и Колыму, про проект «Кружок», который занимается образованием в небольших городах и селах, а также про фотографа Дмитрия Маркова, для которого провинция — главный источник вдохновения и объект для съемок.