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Том Йорк представил новую версию Creep — акустическую и замедленную

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

На ютьюб-канале Тома Йорка появилась новая (акустическая и более медленная) версия, пожалуй, самой известной песни Radiohead — «Creep».

Композицию, длящуюся без малого 9 минут, музыкант записал для японского модельера Дзюна Такахаси, создателя бренда Undercover. Впервые ремикс прозвучал во время презентации коллекции Undercover Fall 2021.

Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию песни, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинал и наиграл поверх него основной мотив на синтезаторе.

Том Йорк написал «Creep» в 1987 году во время учебы в Эксетерском университете. Сперва песня исполнялась музыкантом на акустической гитаре, а в 1992 году стала дебютным синглом Radiohead, вышедшем на лейбле Parlophone.

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