Композицию, длящуюся без малого 9 минут, музыкант записал для японского модельера Дзюна Такахаси, создателя бренда Undercover. Впервые ремикс прозвучал во время презентации коллекции Undercover Fall 2021.

На ютьюб-канале Тома Йорка появилась новая (акустическая и более медленная) версия, пожалуй, самой известной песни Radiohead — «Creep».

Для создания ремикса Йорк использовал старую акустическую версию песни, которая выходила в качестве бисайда в Великобритании. Он замедлил оригинал и наиграл поверх него основной мотив на синтезаторе.

Том Йорк написал «Creep» в 1987 году во время учебы в Эксетерском университете. Сперва песня исполнялась музыкантом на акустической гитаре, а в 1992 году стала дебютным синглом Radiohead, вышедшем на лейбле Parlophone.