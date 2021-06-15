«Медиазону» могут признать иноагентом, Gucci Shop & Bar опечатали и другие новости дня

В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки, из них 6806 — в Москве. В Подмосковье, где суточный прирост составил 1135 заболевших, запретили проводить массовые мероприятия.

Из‑за всплеска заражений Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционное обучение. Летнюю сессию они смогут провести удаленно.

Коронавирусные меры затронули и модный Gucci Shop & Bar на Патриарших. За несоблюдение требований его опечатал Роскомнадзор.

Фонд, который связывают с Евгением Пригожиным, потребовал признать «Медиазону» иностранным агентом. Думская комиссия по иностранному вмешательству передала в госорганы данные о якобы иностранном финансировании издания.

На 94-м году жизни умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов. Он был старейшим в мире участником космических полетов.

Проект Let’s bike it! и КБ «Стрелка» приступили к строительству веломаршрута Москва — Петербург. Работы идут на первом участке — от города Яхрома до Дубны.

Мэр Анапы Василий Швец предложил Илье Варламову временно занять должность вице-мэра по развитию городской среды. Принял ли предложение блогер, пока неизвестно.

В Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам. А самые гостеприимные жители — в Нижнем Новгороде, Волгограде и Красноярске, показал опрос SuperJob.

Жители Горного Алтая случайно встретили котят манула — редкой и одной из самых скрытных кошек России. Посмотрите, какие они милахи!

Mirèle выпустила клип на песню «Эстетика грустных людей», IOWA — музыкальное видео на сингл «Бросай», а Моргенштерн экранизировал очередной трек с недавнего альбома.

К новостям кино. Сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed стал автор «Крепкого орешка», «Скоростной поезд» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом выйдет в 2022 году, а Джессика Хенвик сыграет в сиквеле «Достать ножи».

С 24 по 27 июня в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет Пятый международный театральный фестиваль «Толстой». Узнать подробнее о его программе можно здесь (в ней, например, метафизическая биография Льва Николаевича от Театра имени Маяковского и спектакль «Алексей Каренин», который поставят Василий Сигарев и Константин Солдатов).