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СМИ: сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed стал автор «Крепкого орешка»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:12

Джеб Стюарт, отвечавший за сюжет «Крепкого орешка», назначен сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed, который снимают для Netflix. Об этом со ссылкой на источники пишет Variety. Сам сценарист и представители Netflix пока не прокомментировали информацию.

Ранее Стюарт написал сценарий для триллера «Беглец» с Харрисоном Фордом и успел поработать с Netflix над сериалом «Викинги: Вальхалла», который должен выйти в этом году.

О том, что Netflix и Ubisoft собираются снять сериал по мотивам серии игр Assassin’s Creed, стало известно в октябре 2020 года. Деталей проекта пока совсем немного — до сих пор неясно, какая часть игр ляжет в основу и в какой исторический период будет происходить действие.

Продюсерами шоу станут Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из отдела Ubisoft, занимающегося фильмами и телевизионным контентом. Актерский состав и даты выхода пока неизвестны.

Это не первая попытка перенести игры Assassin’s Creed на экраны. В 2016 году вышел научно-фантастический боевик «Кредо убийцы» режиссера Джастина Курцела с Майклом Фассбендером в главной роли. При бюджете в 125 млн долларов он собрал в прокате 240 млн.

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