СМИ: сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed стал автор «Крепкого орешка»

Джеб Стюарт, отвечавший за сюжет «Крепкого орешка», назначен сценаристом сериала по игре Assassin’s Creed, который снимают для Netflix. Об этом со ссылкой на источники пишет Variety. Сам сценарист и представители Netflix пока не прокомментировали информацию.

Ранее Стюарт написал сценарий для триллера «Беглец» с Харрисоном Фордом и успел поработать с Netflix над сериалом «Викинги: Вальхалла», который должен выйти в этом году.

О том, что Netflix и Ubisoft собираются снять сериал по мотивам серии игр Assassin’s Creed, стало известно в октябре 2020 года. Деталей проекта пока совсем немного — до сих пор неясно, какая часть игр ляжет в основу и в какой исторический период будет происходить действие.

Продюсерами шоу станут Джейсон Альтман и Даниэль Крейник из отдела Ubisoft, занимающегося фильмами и телевизионным контентом. Актерский состав и даты выхода пока неизвестны.

Это не первая попытка перенести игры Assassin’s Creed на экраны. В 2016 году вышел научно-фантастический боевик «Кредо убийцы» режиссера Джастина Курцела с Майклом Фассбендером в главной роли. При бюджете в 125 млн долларов он собрал в прокате 240 млн.