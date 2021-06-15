Театральный фестиваль «Толстой» анонсировал программу и старт продажи билетов

С 24 по 27 июня состоится Пятый международный театральный фестиваль «Толстой» под открытым небом. На мероприятии будут представлены современные трактовки произведений Льва Толстого, сообщила «Афише Daily» пресс-служба музея.

Ивент пройдет в честь столетия музея-усадьбы «Ясная Поляна», а некоторые проекты будут созданы специально для фестиваля ведущими режиссерами и драматургами России. Руководителем проекта стала прапраправнучка писателя Екатерина Толстая.

В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, которые покажут более 20 постановок. В числе специальных проектов 2021 года — работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова и Виктора Рыжакова, Елены Ненашевой и драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

«На пятом году фестиваля нам бы хотелось установить новые правила: толстовский фестиваль в Ясной Поляне, безусловно, должен прежде всего собирать лучшие спектакли по произведениям и биографии Льва Николаевича, а также провоцировать создание новых. Но вместе с тем важно смотреть на ситуацию вокруг, наблюдать за параллельными линиями в культуре, говорить об эпохе Толстого (от 1850-х до 1910-х), попытаться увидеть „толстовское“ в современном искусстве. На будущем, шестом фестивале эта часть будет расширяться», — заявил программный директор «Толстого» Павел Руднев.

В день открытия Театр им. Вл.Маяковского (Москва) покажет спектакль «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса. Постановка стала метафизическим соединением биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. Вместе с Марюсом Ивашкявичюсом, автором пьесы, режиссер сплетает произведения и события личной жизни Толстого, в центре которых оказывается жена писателя Софья Андреевна.

В спектакле «Алексей Каренин» (Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск) режиссер Константин Солдатов и драматург Василий Сигарев раскроют драму семьи Карениных глазами мужа Анны. Постановка «Жизнь и смерть Ивана Ильича» (театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург) соединит драматический и кукольный театр, а Петербургский «Большой театр кукол» покажет спектакль по повести «Холстомер» режиссера Руслана Кудашова — «хронику спасения одной души», историю одинокой лошади, которая страдала, любила, негодовала от жестокости и несправедливости, но все же продолжала верить и жить.

Сайт-специфик спектакль Елены Ненашевой «Сила слова», созданный в партнерстве с Ростехом, развернется на предприятии компании — заводе электроакустического оборудования «Октава». Он будет основан на размышлениях Толстого о войне и мире и переосмыслит производственное пространство.

«Творчество Льва Николаевича, его взгляды, образ его жизни перекликаются с ценностями Ростеха: именно предприятия оборонно-промышленного комплекса становятся полигонами для внедрения современных технологий, своего рода мостом из прошлого в будущее. Тульская область в свою очередь для нас является одним из важнейших регионов. Здесь функционируют 12 предприятий, входящих в состав Ростеха, на которых работают более 22 тыс. человек», — сказала директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

Полную программу фестиваля, места проведения и билеты можно найти по ссылке.