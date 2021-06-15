Власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия из‑за коронавируса

Власти Подмосковья на месяц запретили проводить массовые мероприятия в регионе из‑за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьева.

«Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля», — заявил Воробьев на оперативном совещании с министрами и главами городских округов.

Московская область находится на третьем месте по количеству заражений коронавирусом. Всего в регионе выявили 283 799 случаев COVID-19, из них 1135 — за последние сутки.

Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому с 13 по 20 июня в регионе введен обязательный масочный режим в общественных местах. Причем маску нужно носить и на работе. Исключение составляют те, кто переболел коронавирусом или вакцинировался.