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К актерскому составу сиквела «Достать ножи» присоединилась Джессика Хенвик

Виктория Шанина
Сегодня в 10:36

Джессика Хенвик сыграет в сиквеле комедийного детектива «Достать ножи», пишет Deadline. Актриса снималась в сериале «Игра престолов» и фильме «Звездные войны: Пробуждение силы», а также появится в «Матрице 4».

Первый фильм был посвящен расследованию загадочного убийства известного автора криминальных романов Харлана Тромби. Его находят мертвым после празднования 85-летнего юбилея. Основной версией становится самоубийство, но частный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг) сомневается в этом и начинает допрашивать всех членов семьи писателя.

«Достать ножи» собрал в мировом прокате более 300 млн долларов при бюджете 40 млн, получил номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и 3 номинации на «Золотой глобус» за лучший фильм, мужскую и женскую роль в мюзикле или комедии. В фильме кроме Крейга снялись Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Лейкит Стэнфилд и другие.

О работе над продолжением стало известно в январе 2020-го. Джонсон отметил, что история «Knives Out 2» будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка. Это значит, что зрители не увидят и половины тех актеров, которые были в первом фильме.

Чтобы получить лучших актеров для сиквела, Netflix купил права на фильм «Достать ножи» и две части продолжения от режиссера Райана Джонсона. Сделка обошлась стрим-сервису в рекордные 450 млн долларов.

На данный момент уже известно, что в «Knives Out 2» Райана Джонсона снимутся Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста, Кэтрин Хан, Жанель Моне и Лесли Одом-мл. Главную роль вновь сыграет Дэниел Крейг.

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