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Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci на Патриарших прудах

Виктория Шанина
Сегодня в 15:25

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах за нарушение коронавирусных мер. Об этом сообщило новостное агентство «Москва» со ссылкой на специалиста территориального отдела управления ведомства Олесю Суюсанову.

По словам Суюсановой, в заведении посетители находятся без масок и перчаток, а также не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, отсутствуют специальная разметка и термометрия на входе.

Административное дело возбудили в отношении юридического лица (ООО «Маргарита 28») по второй части статьи 6.3 КоАП. К кафе был применен временный запрет деятельности, Gucci Shop & Bar будет опечатан до решения суда. Заведению грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушения в кафе Gucci обнаружили 11 июня. Проверку на соблюдение антиковидных мер провело Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией. Ранее СМИ сообщали о слишком плотной посадке и длинных очередях.

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