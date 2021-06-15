«Скоростной поезд» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом выйдет в 2022 году

Студия Sony Pictures анонсировала выход двух полнометражных фильмов на 2022 год. Боевик «Скоростной поезд» Дэвида Лейтча появится в кинотеатрах 8 апреля, а комедия «Oh Hell No» Китао Сакурая — 1 июля, сообщает Variety.

Сюжет «Скорого поезда» основан на книге Котаро Исаки «Maria Beetle». Фильм расскажет о пяти киллерах, которые оказались в одном поезде по пути из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Одну из главных ролей сыграет Брэд Питт. Лейтч, снявший «Джона Уика» и «Взрывную блондинку», поставит картину по сценарию Зака Олькевича. Также в ролях: Джои Кинг («Рамона и Бизус»), Эндрю Коджи («Острые козырьки»), Сандра Буллок («Восемь подруг Оушена») и другие.

«Oh Hell No» будет конкурировать с мультфильмом «Миньоны: Грювитация» — вторым приквелом картины «Гадкий я», который выйдет 30 июня 2022 года. Джек Блэк («Отпуск по обмену») ведет переговоры, чтобы сыграть главную роль вместе с Айс Кьюбом.

По сюжету некий Шерман влюбляется в маму своего знакомого Уилла. Единственное, что тот может ответить: «Oh Hell No» («О, черт возьми, нет»). Сценарий напишут Скот Армстронг («Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»), Трейси Оливер («Соседи»), Джессика Гао («Рик и Морти») и Родни Ротман («Человек-паук: Через вселенные»).

Ранее стало известно, что Sony Pictures купила права на выпуск ремейков российской комедии Клима Шипенко «Холоп». Компания планирует производство в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании, Monolith Films — в Польше, SND — во Франции. Работа над польской адаптацией начнется в августе 2022 года, в съемках примут участие российские кинопродюсеры.