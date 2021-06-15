перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Mirèle/YouTube На вечеринку Mirèle никто не пришел: новый клип на трек «Эстетика грустных людей»
На вечеринку Mirèle никто не пришел: новый клип на трек «Эстетика грустных людей» 12:35
Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» иноагентом 12:27
В России выявили больше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки 11:27
«Скоростной поезд» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом выйдет в 2022 году 11:23
«Я прекрасно себя чувствую»: Протасевич выступил на брифинге МИД Беларуси 11:14
К актерскому составу сиквела «Достать ножи» присоединилась Джессика Хенвик 10:36
Варламову предложили временно стать заммэра Анапы по развитию городской среды 10:15
Rui Marinho/Unsplash Опрос: в Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам
Опрос: в Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам 10:02
Космонавты и летчики-испытатели России получают самую высокую пенсию. Чиновники — чуть выше среднего 9:04
Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» Вчера в 21:40
Фестиваль «Боль» перенесли на 2022 год Вчера в 19:56
Видео с выступлением Эда Ширана в школьной постановке выставили на аукцион Вчера в 19:45
Новые ограничения в Петербурге, плагиат в «Аватаре» и другие новости дня Вчера в 18:35 Дайджест
sobollubov/Instagram Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму из‑за признания ФБК* экстремистской организацией
Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму из‑за признания ФБК* экстремистской организацией Вчера в 18:12
СК Беларуси объяснил причину ареста россиянки Софьи Сапеги Вчера в 17:13
Писатель из Чечни оспорит авторство «Аватара» Вчера в 17:03
Песков: журналистов «Дождя» исключили из президентского пула Вчера в 16:43
РКН потребовал разблокировать видео о дискриминации «Спутника V» Вчера в 16:08
kremlin.ru Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием
Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием Вчера в 15:58
Дворец спорта в Москве могут закрыть на 90 суток из‑за концерта группы «Звери» Вчера в 15:06
Отключить рекламу

«Скоростной поезд» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом выйдет в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 11:23

Студия Sony Pictures анонсировала выход двух полнометражных фильмов на 2022 год. Боевик «Скоростной поезд» Дэвида Лейтча появится в кинотеатрах 8 апреля, а комедия «Oh Hell No» Китао Сакурая — 1 июля, сообщает Variety.

Сюжет «Скорого поезда» основан на книге Котаро Исаки «Maria Beetle». Фильм расскажет о пяти киллерах, которые оказались в одном поезде по пути из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Одну из главных ролей сыграет Брэд Питт. Лейтч, снявший «Джона Уика» и «Взрывную блондинку», поставит картину по сценарию Зака Олькевича. Также в ролях: Джои Кинг («Рамона и Бизус»), Эндрю Коджи («Острые козырьки»), Сандра Буллок («Восемь подруг Оушена») и другие.

«Oh Hell No» будет конкурировать с мультфильмом «Миньоны: Грювитация» — вторым приквелом картины «Гадкий я», который выйдет 30 июня 2022 года. Джек Блэк («Отпуск по обмену») ведет переговоры, чтобы сыграть главную роль вместе с Айс Кьюбом.

По сюжету некий Шерман влюбляется в маму своего знакомого Уилла. Единственное, что тот может ответить: «Oh Hell No» («О, черт возьми, нет»). Сценарий напишут Скот Армстронг («Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»), Трейси Оливер («Соседи»), Джессика Гао («Рик и Морти») и Родни Ротман («Человек-паук: Через вселенные»).

Ранее стало известно, что Sony Pictures купила права на выпуск ремейков российской комедии Клима Шипенко «Холоп». Компания планирует производство в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании, Monolith Films — в Польше, SND — во Франции. Работа над польской адаптацией начнется в августе 2022 года, в съемках примут участие российские кинопродюсеры.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Глючный и затягивающий трэп новой школы
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить