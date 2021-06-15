Московским вузам рекомендовали перейти на удаленку и провести в таком формате летнюю сессию

Минобрнауки рекомендовало всем московским вузам перейти на дистанционный формат обучения. Летнюю сессию они смогут провести удаленно. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Вузам необходимо обеспечить выполнение антикоронавирсных требований среди своих сотрудников. Причиной новых рекомендаций послужило резкое увеличение заболеваемости COVID-19 в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал рост диагностики COVID-19 как «взрывной». За последние дни на 80% увеличился суточный прирост заражений и на 70% — число госпитализаций больных с тяжелым течением болезни, отметил он.

За прошедшие сутки в Москве выявили 6805 случаев коронавируса, днем ранее — 6590. По словам градоначальника, нынешний всплеск уже превзошел показатели апреля-мая 2020 года и практически достиг декабрьского пика.

Из‑за роста заболеваемости в Москве объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими. Вместе с этим власти ввели новые ограничения: запретили работу баров и ресторанов с 23.00 до 6.00, закрыли зоопарки и фуд-корты, а также аттракционы, спортивные и детские площадки в городских парках, обязали перевести 30% работников на удаленку. ВШЭ и МГТУ имени Баумана перешли на дистанционный формат обучения.