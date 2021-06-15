Моргенштерн-аристократ тушит сигарету о тарелку «Муз-ТВ» в своем новом клипе

Моргенштерн выпустил новый клип «Aristocrat» — это очередная экранизация трека с его недавнего альбома «Million Dollar: Business». Она сюжетно продолжает предыдущий клип (на песню «Olala») и обещает в конце скорое продолжение.

В клипе «Aristocrat» есть мат, поэтому мы не можем его опубликовать по требованию Роскомнадзора. Вы можете найти ролик на ютьюб-канале Моргенштерна.

В новом видео Моргенштерн предстает в образе аристократа XVIII века, который хочет купить у пожилой дамы загородный особняк. Получив отказ, компаньоны рэпера — баскетболисты Chicago Bulls из прошлого клипа — осыпают владелицу дома деньгами.

В одном из кадров музыкант тушит сигарету о тарелку «Муз-ТВ», которую он получил за совместный с Тимати клип «El Problema». Пренебрежительное отношение Моргенштерна к награде связано с победой Александра Реввы на премии «Муз-ТВ» в категории «Лучший исполнитель» (на эту тарелку претендовал и сам Моргенштерн). Во время вручения награды рэпер устроил скандал, обвинив жюри в фальсификации.

«Million Dollar: Business» вышел 28 мая, всего через неделю после предыдущей пластинки — «Million Dollar: Happiness». За каждую из них рэпер получил предоплату в миллион долларов от лейбла Atlantic Records Russia.