На вечеринку Mirèle никто не пришел: новый клип на трек «Эстетика грустных людей»

Девушка просыпается и решает устроить вечеринку в честь дня рождения. После долгих и старательных подготовок она понимает, что никто не придет. Героиня начинает веселиться со странными персонажами из своих фанатзий, но потом понимает, что друзей и подарков на самом деле не существует. Тогда она начинает рушить созданный в своем воображении мир.

Певица и продюсерка Mirèle выпустила новый клип на песню «Эстетика грустных людей». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале исполнительницы.

Режиссером и продюсером клипа стала Мария Решетникова. Она сравнивает героиню клипа с одинокими детьми, которые устраивают чаепития с игрушками и куклами.

«Она рушит свой искусственный мир, освобождается от необходимости во внимании, побеждает свои страхи и отправляется на блаженные небеса», — поделилась Решетникова.

Вторым режиссером клипа стала Ра Натали. Оператор — Антон Логинов, художник-постановщик — Виктория Мухер.

Сингл «Эстетика грустных людей» Евы Гурари (настоящее имя Mirèle) вышел 6 июня. Это три минуты хрупкого электропопа, обращенного к поколению двадцатилетних, — о внутренних переживаниях и их сублимации в творчестве.

В треке певица применила новый подход к созданию песни, начиная с настроения текста, заканчивая синергией с ребятами из Cream Soda.