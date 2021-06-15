В России выявили больше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 14 185 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 464 заражения меньше, чем обнаружили вчера.

В Москве заболевших больше всего — 6805. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.