В России выявили больше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 14 185 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 464 заражения меньше, чем обнаружили вчера.
В Москве заболевших больше всего — 6805. Следом идут Московская область, Петербург, Республика Бурятия, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 236 593. За последние сутки вылечились 8 597 человек, за все время — 4 818 244. За сутки скончались 379 заболевших, за весь период — 127 180.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 176,2 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,5 млн). За ними идут Бразилия (17,4 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).