Опрос: в Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам

Сервис SuperJob провел опрос среди 9 000 респондентов, чтобы выяснить, в каких регионах России жители меньше всего ждут туристов. Результаты исследования опубликовало РИА «Новости».

Больше всего рады туристам в Нижнем Новгороде — 52% опрошенных хотят, чтобы их город и область посещали больше людей. В Волгограде эту идею поддержали 50% респондентов, в Красноярске — 47%.

Наименее гостеприимными оказались жители Перми (30%), Омска и Краснодара (по 32%). В первых двух городах опасаются суеты, к которой может привести рост турпотока. Краснодарцы признаются, что туристов и так очень много, а это приводит к пробкам на дорогах.

Также респонденты рассказали, какое направление отдыха видят наиболее перспективным. Культурно-исторический туризм чаще называли жители Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. В Волгограде самым популярным стало военно-патриотическое направление.

В Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Омске и Перми предлагают развивать турпоходы, в Самаре — речные круизы, а в Челябинске и Краснодаре — походы в горы.

Из‑за пандемии и закрытых границы люди вынуждены отдыхать внутри страны, но уехать на ПМЖ за границу хотят все больше россиян. Согласно исследованию «Левада-центра»*, более пятой части россиян (22%) хотели бы переехать жить за границу. Доля россиян, желающих эмигрировать, достигла максимума с 2013 года.

* «Левада-центр» признан в России НКО, выполняющей функции иностранного агента.