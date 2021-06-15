Умер старейший в мире космонавт Владимир Шаталов

« Госкорпорация „Роскосмос“ соболезнует родным и близким Владимира Шаталова. Вечная память!» — говорится в сообщении. О месте и времени похорон пока не сообщается.

На 94-м году жизни умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов , сообщила пресс-служба Роскосмоса. Шаталов был старейшим в мире участником космических полетов.

Шаталов совершил три космических полета — в январе и октябре 1969 года и в апреле 1971-го.

В январе 1969 года он осуществил первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе: под его управлением «Союз-4» пристыковался к «Союзу-5». Тогда же при его участии впервые была создана экспериментальная космическая станция.

С 1987 по 1991 год Шаталов был начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Владимир Шаталов награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «Дружбы», медалями, а также иностранными орденами и медалями.