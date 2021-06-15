перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Mirèle/YouTube На вечеринку Mirèle никто не пришел: новый клип на трек «Эстетика грустных людей»
На вечеринку Mirèle никто не пришел: новый клип на трек «Эстетика грустных людей» 12:35
Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать «Медиазону» иноагентом 12:27
В России выявили больше 14 тыс. случаев коронавируса за сутки 11:27
«Скоростной поезд» Дэвида Лейтча с Брэдом Питтом выйдет в 2022 году 11:23
«Я прекрасно себя чувствую»: Протасевич выступил на брифинге МИД Беларуси 11:14
К актерскому составу сиквела «Достать ножи» присоединилась Джессика Хенвик 10:36
Варламову предложили временно стать заммэра Анапы по развитию городской среды 10:15
Rui Marinho/Unsplash Опрос: в Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам
Опрос: в Перми, Омске и Краснодаре меньше всего рады туристам 10:02
Космонавты и летчики-испытатели России получают самую высокую пенсию. Чиновники — чуть выше среднего 9:04
Вышел первый трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» Вчера в 21:40
Фестиваль «Боль» перенесли на 2022 год Вчера в 19:56
Видео с выступлением Эда Ширана в школьной постановке выставили на аукцион Вчера в 19:45
Новые ограничения в Петербурге, плагиат в «Аватаре» и другие новости дня Вчера в 18:35 Дайджест
sobollubov/Instagram Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму из‑за признания ФБК* экстремистской организацией
Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму из‑за признания ФБК* экстремистской организацией Вчера в 18:12
СК Беларуси объяснил причину ареста россиянки Софьи Сапеги Вчера в 17:13
Писатель из Чечни оспорит авторство «Аватара» Вчера в 17:03
Песков: журналистов «Дождя» исключили из президентского пула Вчера в 16:43
РКН потребовал разблокировать видео о дискриминации «Спутника V» Вчера в 16:08
kremlin.ru Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием
Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием Вчера в 15:58
Дворец спорта в Москве могут закрыть на 90 суток из‑за концерта группы «Звери» Вчера в 15:06
Отключить рекламу

Варламову предложили временно стать заммэра Анапы по развитию городской среды

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:15

Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру и урбанисту Илье Варламову временно занять должность вице-мэра и реализовать несколько проектов. Об этом сообщается на странице администрации города в инстаграме.

В посте говорится, что 14 июня — в международный День блогера — Варламов приехал в Анапу по приглашению мэра. По мнению администрации, учитывая богатый опыт урбаниста в изучении городской среды, некоторые практики можно было применить и в российском городе-курорте.

«Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды», — говорится в сообщении.

Как на это предложение ответил Варламов, не уточняется. В своем телеграм-канале блогер лишь написал: «Предлагаю мэру Анапы стать заместителем главы Горпроектов в Краснодарском крае)».

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Глючный и затягивающий трэп новой школы
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Илья Варламов
Василий Швец
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить