Варламову предложили временно стать заммэра Анапы по развитию городской среды

Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру и урбанисту Илье Варламову временно занять должность вице-мэра и реализовать несколько проектов. Об этом сообщается на странице администрации города в инстаграме.

В посте говорится, что 14 июня — в международный День блогера — Варламов приехал в Анапу по приглашению мэра. По мнению администрации, учитывая богатый опыт урбаниста в изучении городской среды, некоторые практики можно было применить и в российском городе-курорте.

«Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды», — говорится в сообщении.

Как на это предложение ответил Варламов, не уточняется. В своем телеграм-канале блогер лишь написал: «Предлагаю мэру Анапы стать заместителем главы Горпроектов в Краснодарском крае)».