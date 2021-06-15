Комиссия Госдумы передала в госорганы данные о финансировании «Медиазоны» из‑за границы

Фонд защиты национальных ценностей, который СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, потребовал признать издание «Медиазона» иностранным агентом. Соответствующие предложения направлены в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и в Комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Как сообщил глава организации Максим Шугалей, основанием для обращения стал «целый список публикаций, после которых не осталось сомнений в том, что журналисты „Медиазоны“ врут своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

По его словам, издание размещает на своих страницах материалы Фонда борьбы с коррупцией*, правозащитной группы «Агора»** и «Медузы»***. Кроме того, отмечает Шугалей, «Медиазона» освещала дело «Сети» и процесс над Надеждой Савченко, «доказывая общественности их невиновность».

«И это лишь малая часть из списка нарушений. Не говоря уже о том, что якобы независимые журналисты „Медиазоны“ таковыми не являются. Вся их деятельность проплачена нашими западными „товарищами“», — пишет глава фонда. Согласно его данным, «Медиазона» и ее журналисты получали премии от Фонда поддержки СМИ «Среда»** и гранты из‑за рубежа.

«Если твою страну поливают грязью, выставляют ее „наивысшим злом“ на мировой арене, нужно дать адекватный ответ», — заявил Шугалей и добавил, что «побеждать врага», по его мнению, «надо его же оружием».

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, деятельность которой, как указано на ее сайте, направлена на защиту национальных интересов России, свободы слова и представителей СМИ по всему миру.

Максим Шугалей — социолог и политтехнолог, который, по данным СМИ, работает на структуры Евгения Пригожина. «Ротонда» пишет, что заявление главы фонда может быть частью его предвыборной кампании. По информации издания, он «с большой вероятностью» возглавит список партии «Родина» на предстоящих выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

*ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признанных в России экстремистскими организациями.

**«Агора» и «Среда» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

***«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.