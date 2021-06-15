Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно нашли котят манула — дикой кошки из Красной книги — и сняли их на видео. Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы России.
По словам зоозащитников, котятам около месяца, «мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу — пищух». «Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что манул — один из самых скрытных представителей кошачьих в стране, а «увидеть в дикой природе целый выводок» считается настоящей удачей.
Также зоозащитники подчеркнули, что «сегодня никто не знает точно, какова численность манула в России» — последний раз численность вида считали в 2009 году. «Этим удивительным котам угрожает браконьерство, степные пожары и хозяйственная деятельность людей», — добавили в организации.