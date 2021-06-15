Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно нашли котят манула — дикой кошки из Красной книги — и сняли их на видео. Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы России.

По словам зоозащитников, котятам около месяца, «мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу — пищух». «Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились», — говорится в сообщении.