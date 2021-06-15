Искусственный интеллект и любовь в клипе IOWA на песню «Бросай»

Певица Екатерина Иванчикова (IOWA) выпустила клип на сингл «Бросай». Ролик получился полноценным короткометражным фильмом.

Действие происходит в будущем. Молодой человек в домашней лаборатории обучает девушку обыденным вещам, словно она только родилась. Он показывает старые ролики, где они гуляли и целовались, но тут она начинает плакать и ломается. В конце оказывается, что это был робот, а герой пытается возродить погибшую возлюбленную с помощью искусственного интеллекта.

Клип спродюсировала компания Red Pepper Film. По словам основателя студии Данила Голованова, идея снять мини-фильм родилась сразу после прослушивания трека. Он отметил, что актерский талант Иванчиковой даже не ставил под сомнения тот факт, что получится «замахнуться на более сложный сетап и историю».

Авторы рассказали о конфликте «создателя» и «произведения», где ученый пытается сделать человека из машины. За всем этим стоит проблема любви и возможности за нее сражаться. Главный герой проводит жизнь в тщетных попытках вернуть прежние чувства к клону своей девушки, так и люди зачастую не знают, как подпитывать и защищать дорогие им отношения.

«Да, может показаться что действия героя — это сизифов труд или гордыня создателя от нежелания принятия смерти любимого человека. Но реальность героя — это вера в невозможное. Вдруг она все вспомнит? И если память вернется, если вернется ее личность, то такая ли уж большая разница, клон она или тот первый человек, с которого все началось?» — отметили режиссеры клипа Егор Мясников и Яков Миленький.

Екатерина Иванчикова рассказала, что песня «Бросай» — это реальная история про отношения на расстоянии в течение долгих лет. «Что движет людьми, которые несколько раз в год встречаются где‑то в чужой стране, на чужой территории, что это за привязанность? Это дико грустная история и одновременно история большой веры друг в друга. Хочу верить, что спички, о которых я пою в песне, даже если они закончились, еще можно где‑то достать, чтобы огонь никогда не затух», — поделилась IOWA.