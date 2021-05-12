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Дуров против концлагеря, родители против Моргенштерна и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:39

После стрельбы в Казани школы Мурманска обязали составить список подозрительных учеников — он оказался в открытом доступе. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец заявила, что причиной трагедии стало «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

Павел Дуров написал, что мониторинг телеграм-каналов не помог бы силовикам предотвратить атаку на школу. Он призвал не делать трагические события «поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

«ВКонтакте» получила второй полуторамиллионный штраф за отказ удалять посты о митингах в поддержку Алексея Навального. Следом за ней по той же причине оштрафовали и Telegram — на 5 миллионов рублей.

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили 9 суток ареста за твиты об акции протеста. Его ждет еще несколько судов, результаты которых могут сделать его фигурантом уголовного дела по «дадинской» статье.

За сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 905 059.

Независимые эксперты по запросу ВОЗ составили доклад о пандемии. По их мнению, распространение инфекции можно было остановить еще в феврале 2020 года, если бы страны прислушались к китайским ученым.

В возрасте 106 лет скончался американский актер Норман Ллойд. Он работал с Чарли Чаплином, Альфредом Хичкоком и считался старейшим действующим актером в мире.

Лига безопасного интернета сообщила об отмене концерта Моргенштерна в Петербурге. На него пожаловались родительские организации: они опасаются, что рэпер будет пропагандировать наркотики со сцены.

Картина Бэнкси ушла с молотка за 2 млн долларов на аукционе Christie’s. На ней изображены три обезьяны с табличками «Смейся сейчас, но однажды править будем мы».

Во Франции школьникам запретили гендерно-инклюзивное написание слов. Таким образом правительство пытается не допустить «доминирование английского языка в мире».

В Лондоне прошла церемония вручения наград Brit Awards. Лучшей британской певицей была признана Дуа Липа, а ее альбом «Future Nostalgia» — лучшей британской пластинкой. Среди других лауреатов — J Hus и Гарри Стайлз.

Дрейк стал артистом десятилетия по версии Billboard. Последние десять лет треки из его новых альбомов попадали в топ-чарты сразу после релиза, а некоторые из них сохраняли лидирующие позиции около года.

Wolf Alice выпустили сингл «No Hard Feelings». Он войдет в новый альбом группы, выход которого намечен на 4 июня.

Эдвард Нортон присоединился к актерскому составу фильма «Knives Out 2». Это продолжение детектива «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом, которое выйдет на экраны в 2022 году.

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