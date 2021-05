Картина Бэнкси ушла с молотка за 2 млн долларов на аукционе Christie’s

Картину уличного художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» продали более чем за 2 млн на торгах в Нью-Йорке . Трансляция проходила на сайте аукционного дома Christie’s.

На произведении изображены три обезьяны в костюмах с табличками «Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge» («Смейся сейчас, но однажды править будем мы»). Финальная стоимость составила 1,7 млн долларов, однако с учетом дополнительных выплат новому владельцу произведения придется заплатить 2,07 млн (более 148 миллионов рублей).

Картина написана на листе картона размером 76 на 102 сантиметра. Художник нарисовал ее еще в 2002 году, а предыдущий владелец купил работу в 2007. С того времени спрос на произведения Бэнкси сильно вырос — в 2008 году аналогичное изображение трех обезьян ушло с молотка за 500 тыс. долларов.

Также на торгах аукционного дома Sotheby’s продадут картину Love is in the Air («Любовь витает в воздухе»). Работа оценивается в 3-5 млн долларов. Расплатиться за нее можно будет криптовалютой.

В конце марта на аукционе Christie’s работу Бэнкси под названием «Game Changer» («Меняющий игру») продали за рекордные 16,758 млн фунтов стерлингов (около 1,75 млрд рублей). На ней изображен мальчик с куклой медсестры-супергероя. Художник отправил вырученные деньги на помощь больницам и благотворительным организациям.