За сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса

В России выявили 8217 случаев коронавируса в 83 регионах за последние сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 102 заражения больше, чем вчера .

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 905 059. За последние сутки вылечились 8614 человек, за все время — 4 518 529. За сутки умерли 355 заболевших, за весь период — 114 331.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом достигло 159,7 млн человек, 3,3 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,7 млн), на втором — Индия (23,3 млн). За ними идут Бразилия (15,2 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5 млн).