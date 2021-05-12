Скончался старейший актер в мире Норман Ллойд. Ему было 106 лет

Американский актер Норман Ллойд скончался в возрасте 106 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Associated Press со ссылкой на сына актера Майкла Ллойда.

Ллойд родился 8 ноября 1914 года в штате Нью-Джерси. Он начал играть еще в подростковом возрасте и снялся более чем в 60 картинах. Актер работал с Чарли Чаплином, Жаном Ренуаром, Альфредом Хичкоком и считался старейшим действующим актером в мире.

Одной из самых известных ролей Нормана Ллойда стал злодей из «Диверсанта» Хичкока, который вышел в 1942-м. Он также играл в «Обществе мертвых поэтов», «Американской семейке», «Огнях рампы». Одной из последних картин с его участием стала комедия «Девушка без комплексов».

Ллойд стал лауреатом премии Венецианского кинофестиваля в 1985 году и получил две номинации на «Эмми» — в 1970 и 1974 годах. С 2014 года в Лос-Анджелесе каждое 8 ноября отмечается День Нормана Ллойда.