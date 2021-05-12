Telegram оштрафовали на 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на общую сумму 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о протестных акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мессенджер признали виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»), передает агентство.

В конце января Роскомнадзор заявил, что оштрафует Instagram, TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube за распространение материалов, призывающих несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Для этого ведомство начало вызывать соцсети для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге по этой же статье оштрафовал на 1,5 млн рублей «ВКонтакте». До этого Twitter за отказ удалять запрещенную информацию был оштрафован на 8,9 млн рублей.

По данным РИА «Новости», в конце мая и начале июня суд рассмотрит еще 22 протокола против Google, Facebook и Twitter.