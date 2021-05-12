Дуров призвал не превращать общество в концлагерь после трагедии в Казани

Отслеживание всех телеграм-каналов правоохранительными органами не помогло бы предотвратить трагедию в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли девять человек, включая семерых детей. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким‑то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров.

Он отметил, что у нападавшего действительно был свой телеграм-канал, однако о своих планах он «упомянул» только за 20 минут до теракта, а сделал его публичным — за 15 минут до нападения. На момент стрельбы в канале, кроме его создателя, других подписчиков не было, утверждает основатель Telegram.

По мнению бизнесмена, полностью защитить общество от «действий психически нестабильных людей» невозможно, и это нужно признать. Такие события не должны становиться поводом для «организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», несмотря на то что неизбежность их возникновения не делает события менее трагичными, заключил он.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

В школе, где произошла стрельба, не работали сотрудники ЧОПа. Безопасность обеспечивалась пожилой вахтершей и тревожной кнопкой, которую установил муниципалитет. Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

На фоне трагедии спикер Госдумы Вячеслав Володин счел необходимым обсудить уход от анонимности в интернете. Сенатор Александр Башкин предложил усилить контроль за компьютерными играми, обвинив их в героизации насилия.