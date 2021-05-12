Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману назначили 9 суток ареста за твиты об акции в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману 9 суток ареста. Его признали виновным в организации митинга в поддержку Алексея Навального, пишет Znak.com.

Суд посчитал доказательствами вины твиты Ройзмана «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари. Надо выходить» и «Они делают все возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». По мнению полиции, в этих сообщениях есть время и место акции, а значит, политик является ее организатором.

В ответ экс-градоначальник заявил, что твиты не были «призывом и организацией», а если бы у него была задача вывести людей, то он «легко бы это сделал». «И при всем этом даже если бы я там был один, то я бы все равно вышел. Это моя позиция в соответствии с Конституцией. Нет никаких механизмов запретить мне выходить мирно и без оружия», — сказал Ройзман.

В марте Ройзмана дважды штрафовали за участие в митингах в поддержку Навального. Сегодня политика ждут еще два суда — за организацию акции 21 апреля, а также за участие в ней.

Если бывшего мэра признают виновным по одному из этих случаев, он может стать фигурантом уголовного дела по «дадинской» статье (за неоднократное нарушение правил митинга), максимальное наказание по которой — пять лет лишения свободы.