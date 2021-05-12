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Во Франции школьникам запретили гендерно-инклюзивное написание слов

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:03

Министерство образования Франции запретило школьникам и учителям использовать в письменной речи гендерно-инклюзивные слова. Об этом сообщает The Telegraph.

Этим запретом правительство страны пытается не допустить «доминирование английского языка в мире». Власти считают, что такая лексика «вредит процессу обучения».

Речь идет о новой практике, сторонники которой обозначают гендер или создают гендерно-нейтральные слова, вставляя точку перед окончанием. Например, чтобы получить существительное «астронавтки», нужно в слове astronautes («астронавты») поставить точку перед es — astronaut.es.

Аналогичный принцип используется и в другом случае — если нужно во множественном числе слова обозначить сразу два пола. По правилам французского языка о компании, где есть и мужчины, и женщины, будут все равно говорить в мужском роде — amis («друзья») вместо amies. Те, кто поддерживает внедрение гендерно-нейтральных слов, предлагают в таком случае писать ami.e.s.

Эту практику и запрещает Министерство образования. В ведомстве считают, что подобное написание будет сбивать детей с толку. С трудностями, в частности, могут столкнуться дети с дислексией, которым будет сложно запомнить новые правила.

«Точки в середине слов создают препятствие при обучении французскому языку», — заявил министр образования Жан-Мишель Бланке. Он считает, что нововведение помешает ученикам концентрироваться на содержании текстов.

Профсоюз учителей Франции SUD не поддержал решение министерства и призвал школьных педагогов игнорировать указание правительства.

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