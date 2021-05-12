После стрельбы в Казани школы Мурманска обязали составить список подозрительных учеников

В документе есть ссылка на таблицу, куда вносятся данные. Глава региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков заметил , что доступ к форме может получить любой желающий.

В базу попадут учащиеся и выпускники 2018–2020 годов, «склонные к нарушению дисциплины, проявляющие немотивированную агрессию», а также те, кто высказывал угрозы, конфликтовал с учителями, приносил оружие в школу, имел суицидальные мысли. Если в отношении ученика имеются подозрения в подготовке к преступлениям, он также попадет в реестр.

Власти Мурманской области поручили образовательным учреждениям создать список подозрительных выпускников и учеников после стрельбы в казанской школе. Документ опубликовал телеграм-канал «Полярный день 51 Мурманск».

Не просто форму, а форму со списком всех "опасных подростков" региона. Персональные данные? Не слышали. Ну хотя как — "опасных". Кто-то просто в школу ружье или нож приносил. Но есть в списке и действительно очень, очень опасные люди.... pic.twitter.com/bYk3wfHiYz

Среди данных, которые попали в открытый доступ, есть имена и фамилии, даты рождения, названия учебных заведений и номера классов или учебных групп «подозрительных» учащихся из Мурманской области. Также в списке есть номера телефонов, ссылки на страницы «ВКонтакте» и сведения о родителях.

В таблице указаны причины включения учащегося в список, такие как «склонен к мести» и «угроза сверстникам». Основанием стали также «участие в акции в поддержку Навального» или «состоит в группе Навального, увлекается огнестрельным оружием, выступает против российского законодательства».

Данные некоторых учащихся, заметила «Медиазона», были удалены после публикации с пометкой «в связи с защитой персональных данных». Затем форма стала недоступна; Волков отметил, что таблица «не прожила и пять минут».

Утром 11 мая в Казани, в школе № 175 произошла стрельба: злоумышленник проник в здание и открыл огонь по учащимся. Позднее его задержали. Им оказался 19-летний молодой человек, на которого официально было зарегистрировано оружие.

По данным Life Shot, устроивший стрельбу Ильназ Галявиев в феврале получил охотничий билет, а еще через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 года выпуска.

Пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в результате происшествия погибли девять человек — семь детей, учительница и работница гимназии, пострадали 20 человек.

12 мая в Татарстане объявили днем траура.