Концерт Моргенштерна в Петербурге отменили. Об этом просили родительские организации

Концерт Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая в Петербурге, отменен. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет ТАСС.

Мероприятие отменили после обращений родительских организаций в адрес властей и организаторов концерта. Родители опасаются, что Моргенштерн будет пропагандировать со сцены употребление наркотиков.

На сайте СК «Юбилейный», где концерт был запланирован, говорится, что мероприятие «перенесено». Новое место и время проведения не уточняются.

В апреле на Моргенштерна завели уголовное дело о пропаганде наркотиков из‑за клипов «Розовое вино-2» и «Family». Рэперу грозит штраф в размере до 1 млн рублей.