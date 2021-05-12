Wolf Alice выпустили сингл «No Hard Feelings». Он войдет в новый альбом группы

Сингл получился очень спокойным и мелодичным. Музыканты рассказывают историю расставания, которое было неизбежно. «Без обид, дорогой, в следующий раз мы встретимся», — поет солистка группы Элли Роуселл.

Британская рок-группа Wolf Alice представила новый сингл «No Hard Feelings». Это третья песня коллектива из трек-листа предстоящего альбома «Blue Weekend», которая вышла до официального релиза.

Роуселл рассказала, что изначально она хотела сочинить песню об окончании отношений в стиле группы The Ronettes. Но потом она поняла, что быть несчастным после расставания — это бессмысленно, поэтому настроение и темп трека меняется.

Продюсером выступил композитор, программист и микшер Маркус Дравс. Ранее он работал с группами Coldplay и Kings of Leon, певицей Бьорк и другими популярными артистами.

Альбом «Blue Weekend» выйдет 4 июня этого года. В него попадет 11 треков, в том числе уже вышедшие «Smile», «The Last Man on Earth» и «No Hard Feelings».