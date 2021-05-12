«ВКонтакте» оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление постов о митингах

Мировой суд Центрального района Петербурга оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за отказ удалить посты о митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Роскомнадзор направил «ВКонтакте» уведомление с просьбой заблокировать контент (размещенный по восьми ссылкам) 31 января. В течение суток, по данным суда, это сделано не было.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили TJ, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать. «Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — отметили там.

Это уже второй штраф на 1,5 млн рублей, который назначили «ВКонтакте» за несвоевременное удаление противоправной информации. Первый выписали в начале марта — также в связи с постами о митингах.