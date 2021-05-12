перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Картина Бэнкси ушла с молотка за 2 млн долларов на аукционе Christie’s 16:55
Магазин в здании ГИБДД Красноярска продает четки с надписью «АУЕ» 16:45
Telegram оштрафовали на 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста 16:42
Издатель словарей выставил на продажу определение аббревиатуры NFT как NFT 16:03
Во Франции школьникам запретили гендерно-инклюзивное написание слов 16:03
Oleg Nikishin/Getty Images «ВКонтакте» оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление постов о митингах
«ВКонтакте» оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление постов о митингах 15:42
Дрейк стал артистом десятилетия по версии Billboard. Также в топе: Тейлор Свифт, Бруно Марс, Рианна 15:03
«Вечно живые. История в лицах»: «Современник» покажет спектакль о своем рождении 14:53
Delivery Club и «Стрелка» разработали курс для велокурьеров. Его может использовать любая компания 14:48
«Никола-Ленивец» предоставит грант автору лучшего арт-объекта для Масленицы-2022 14:12
Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману назначили 9 суток ареста за твиты об акции в поддержку Навального 14:00
Wolfaliceband/Instagram Wolf Alice выпустили сингл «No Hard Feelings». Он войдет в новый альбом группы
Wolf Alice выпустили сингл «No Hard Feelings». Он войдет в новый альбом группы 13:13
В Москве пройдет книжное стендап-шоу «Кот Бродского». Подростки обсудят книги young adult 12:56
Детский омбудсмен в Татарстане: причина стрельбы в школе — отсутствие государственной идеологии 12:04
После стрельбы в Казани школы Мурманска обязали составить список подозрительных учеников 12:00
За сутки в России выявили 8217 новых случаев коронавируса 11:27
JMEnternational/Getty Images Дуа Липа, J Hus и Гарри Стайлз: названы лауреаты Brit Awards
Дуа Липа, J Hus и Гарри Стайлз: названы лауреаты Brit Awards 10:51
Скончался старейший актер в мире Норман Ллойд. Ему было 106 лет 10:02
СМИ: TikTok запустит сервис вакансий для поколения Z 9:59
Американец получил 5 млн долларов на борьбу с коронавирусом, но купил Ferrari, Bentley и Lamborghini 9:35
Отключить рекламу

«ВКонтакте» оштрафовали еще на 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление постов о митингах

Семён Гудошников
Сегодня в 15:42

Мировой суд Центрального района Петербурга оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за отказ удалить посты о митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Роскомнадзор направил «ВКонтакте» уведомление с просьбой заблокировать контент (размещенный по восьми ссылкам) 31 января. В течение суток, по данным суда, это сделано не было.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили TJ, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать. «Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — отметили там.

Это уже второй штраф на 1,5 млн рублей, который назначили «ВКонтакте» за несвоевременное удаление противоправной информации. Первый выписали в начале марта — также в связи с постами о митингах.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить