ВОЗ: пандемию коронавируса можно было остановить в феврале 2020 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет с анализом действий мировых лидеров по противодействию коронавирусу. В нем специалисты утверждают, что пандемию можно было остановить в феврале 2020 года, сообщил The Guardian.

Доклад подготовила независимая группа исследователей под руководством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. По данным экспертов, ученые Ухани отреагировали на эпидемиологическую угрозу оперативно.

Если бы правительства других стран быстрее ввели ограничения по перемещению граждан, массового заражения COVID-19 можно было избежать. Однако власти медлили, и даже сама ВОЗ призывала не закрывать границы, а также объявила чрезвычайное положение на неделю позже.

По мнению авторов отчета, режим ЧП стоило ввести 22 января, а не 30 января. А прислушаться к китайским ученым следовало еще в конце 2019 года, когда врачи в Ухани столкнулись с необычными случаями пневмонии.

«Есть много отчетов о предыдущих кризисах здравоохранения, которые включают разумные рекомендации. Тем не менее они пылятся в подвалах ООН и на полках в отдельных государствах», — заключили в докладе.

Эксперты назвали февраль 2020 года «месяцем упущенных возможностей». Они отметили, что необходимые меры по противодействию коронавирусу во многих странах ввели только тогда, когда начали переполняться больницы.

«К тому времени было уже слишком поздно предотвращать последствия пандемии. То, что происходило затем, было уже борьбой за средства индивидуальной защиты и лекарства. Во всем мире медицинские работники работали на пределе своих возможностей», — написали в отчете.

По словам специалистов, пандемия унесла более 3,25 млн жизней из‑за «множества неудач, пробелов и задержек» в реагировании. Они были связаны в том числе «с неспособностью извлекать уроки из прошлого», заявили в ВОЗ.